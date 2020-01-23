بلاتنيوم الزيمبابوي يفاجيء الهلال بعد وصوله (هراري)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يفاجيء فريق بلاتنيوم الزيمبابوي نادي الهلال باللاعب الكنغولي جويف مالايت حيث لم يشارك في مباراة فريقه امام الازرق في امدرمان بسبب الاصابة لكن،اللاعب عاد وشارك امام الاهلي المصري في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من دوري ابطال افريقيا مرحلة المجموعات علي ملعب ماندافا بولاية بولا رايو.

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