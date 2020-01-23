المريخ الخرطوم يدشّن برنامج التجارب الوديّة

الخليج 365 : يدشّن المريخ الخرطوم غدًا”الخميس” برنامج التجارب الودية، وسيخوض مباراة أمام ديم سلمان. وستلعب المباراة باستاد الخرطوم الدولي في السادسة مساءً. وتأتي المواجهة ضمن الفترة التحضيرية التي يعمل من خلالها جمال أبو عنجة على تجهيز عناصره للنصف الثاني من الموسم.

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