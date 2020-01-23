ترتيبات لمعالجة أزمة المواصلات ورقابة على صرف الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون، عن ترتيبات لمعالجة أزمة المواصلات، التي ووصفها بالمعقدة .

وأوضح عابدون ، أن الجهات المختصة تعمل على إصلاح الطرق وإعادة تنظيم مواقف المواصلات وضبط ورقابة صرف الوقود ليتم من خلال البطاقة .

وكشف عن جهود لمد خطوط السكة حديد لمسار القطار الداخلي لتوسيع الخدمة، وأعلن عن “140” بصاً ستصل خلال الأيام القادمة ، على أن يكتمل العدد المطلوب قريبا .