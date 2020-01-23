- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون، عن ترتيبات لمعالجة أزمة المواصلات، التي ووصفها بالمعقدة .
وأوضح عابدون ، أن الجهات المختصة تعمل على إصلاح الطرق وإعادة تنظيم مواقف المواصلات وضبط ورقابة صرف الوقود ليتم من خلال البطاقة .
وكشف عن جهود لمد خطوط السكة حديد لمسار القطار الداخلي لتوسيع الخدمة، وأعلن عن “140” بصاً ستصل خلال الأيام القادمة ، على أن يكتمل العدد المطلوب قريبا .
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات لمعالجة أزمة المواصلات ورقابة على صرف الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.