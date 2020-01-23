هوامش على كلمات حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انتظر الكثيرون اطلالة الدكتور حمدوك الاعلامية المعلن عنها وذلك عبر الحوار الذى اداره الأستاذ عثمان ميرغنى وذلك ليسمعوا افادات الرجل فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها بلادنا والتحديات الكبرى التى جابهت الناس واتعبتهم .

ومن المعروف ان الرجل يحظى بقبول كبير لدى المجتمع وينتظرون منه الكثير لاصلاح الحال واخراج البلد من وهدتها لذا كانت توقعات الناس كبيرة من حمدوك

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قطع رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك باتصاله ومعايشته وملامستة لمعاناة شعبه الكريم بشكل يومي لافتا الى عدم مقدرة المواطن السوداني على تحمل ضغط ارتفاع الأسعار وان الحكومة تعمل للحد من تأثير تلك العوامل على المواطن، مشيراً الى ان حكومة الثورة شرعت في وضع خطط طموحه لمعالجة الأزمة من ضمنها البرنامج الاسعافي لمحاربة التضخم وتوفير السلع الإستهلاكية ، مشيرا الى ان الخطة نجحت في بعض الملفات خاصة في ملف حل السيولة وملف توفير السلع الضرورية.

## ونسال حمدوك عن أى نجاح يتحدث واين هى معالم هذا النجاح ؟

نعم تم حل مشكلة السيولة وعولجت الازمة ولكن ليس صحيحا حديث السيد رئيس الوزراء عن السلع الضرورة ونقول له ان هذه السلع على نوعين نوع أصلا لم يشتك ندرة وانما هو الغلاء الفاحش والمتصاعد الذى جعل الناس تعجز عن توفير احتياجاتها الاساسية ، والنوع الثانى من السلع عز الحصول عليها ومازال الأمر فى حاله القديم ولم تتوفر هذه السلع كما قال السيد حمدوك الذى صدم الناس باجابته هذه المجافية للحقيقة.

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إتهم حمدوك جهات لم يسمها بالمضاربة في الدولار وإحتكار قوت المواطن والسعي لإفشال سياسيات الحكومة خاصة في تنظيم سوق الذهب لتحقيق الامن الإقتصادي وضبط سوق الذهب والحد من تهريبه وهو ملف تعمل عليه جهات حكومية على رأسها بنك السودان .

## ولابد من القول هنا لحمدوك ماهو عمل الحكومة اذن ان لم تستطع ضبط السوق وحسم النشاط التخريبى للاقتصاد؟ الا يعنى قولك هذا اقرارا بفشل حكومتك ونجاح مناوئيك فى مساعيهم لعرقلة مسيرتها؟

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أما فيما يلي سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية اوضح ان هناك تراجعا فى سعر الدولار بعد ارتفاعه بسبب المضاربة ، قائلا ان الحكومة ليس لديها نقد أجنبي كافي وهي احدي محددات ارتفاع الدولار .

## وهذا الكلام بلا شك سيؤثر سلبا على السوق ويضعضع الجنيه المتضعضع اصلا وباعتبار ان السيد حمدوك قد قال بصراحة ان حكومته ليس لديها نقد اجنبى فانه بهذا الكلام يساعد المضاربين فى الدولار ويهيئ لهم الجو لزيادة انشطتهم ومضارباتهم ويكون كمن اراد اصلاح شيئ فزاد اعطابه ، اضف الى ذلك انه باعترافه ان لانقد اجنبى لديهم فانه يكون قد حكم على حكومته بالفشل وكان عليه ان يقول هذا لا ان يهاجم البعض بالتآمر عليه ومع ان هذا صحيح لكنه غير ملائم وكان الاجدى ان يعتذر بعد اعترافه بالتقصير.

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وأشار حمدوك بحسب “الحاكم نيوز ” الى ان البنك المركزي ظل لفترة طويلة لا يقوم بمهامه بشكل صحيح وانهم كحكومة سيقومون بسن قانون لهيكلته موضحا ان البنك المركزي ظل يتبع لرئاسة الجمهورية وهو خلل هيكلي وان الجهاز التنفيذي سيقوم بضمه لمجلس الوزراء لخلق إنتقال سلس

## وهذا الكلام فى حد ذاته كاف لجعل الناس تؤكد شكوكها حول الصراع الذى يكثر الحديث عنه بين المكونين العسكرى والمدنى وإن كان الفريقان ينفيانها والسيد رئيس الوزراء حاول فى هذا اللقاء القول انه لا اساس لهذا الكلام ولكن لن يصدقه احد .

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وأضاف حمدوك بحسب “الحاكم نيوز” ان قوي الحرية والتغيير هي من تقود التحالف السياسي والتنفيذي مع وجود تحديات يعمل الجميع لحلها ، وأنهم كحكومة سيعملون وفق الوثيقة الدستورية .

## يلزم ان لا تنكر هذه الجهات بعد الان سيطرتها الفعلية على الأمر

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وأوضح أنه يتشاور مع مكونات قوي الحرية لبحث قيام صندوق البحر الأحمر للنظر في التقاطعات السياسية والدولية ومسألة حدود وأمن البحر الأحمر .

## الحذر الحذر ان يكون للجسم السياسى الجديد الذى يضم الدول المشاطئة للبحر الاحمر دخل فى هذا الوضع حتى لايتم وصول اسرائيل الينا يوما من هذا المنفذ.

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وبخصوص أزمة المواصلات أشار رئيس الوزراء إلى أن لجنة معالجة أزمة المواصلات تعمل بشكل مستمر لحلها وتم التوقيع مع شركة إماراتية لحل الأزمة بجانب تغيير قيادة شركة المواصلات العامة وخطوات اخري، لافتا الى الأزمة في طريقها للحل .

## نتمنى ان تتم معالجة هذا الصداع الزمن للمواطنين وبالذات فى الخرطوم.

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كانت هذه تعليقات على بعض ماورد على لسان السيد حمدوك.