للعراق ثأر مع ترامب .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من الطبيعى ان يختلف العراقيون – وغيرهم – حول قضية ما ، ومهما كان الأمر عظيما فلا إشكال فى تبنيهم رؤي متباينة ، كل هذا امر مقبول ولا إشكال فيه لكن مايلزم التأكيد عليه ان القضايا القومية الكبرى لاتكون محل خلاف بين ابناء الوطن وانما تتوحد رؤاهم حولها فالمحتل مثلا لايمكن القبول بالتعامل معه والرضوخ له ومشاركته فى الظلم للبلد والناس ، والمعتدون الظالمون لن يستطيع شخص ان يقول دعونا نلتقيهم ونتباحث معهم والحال أنهم من مارس العدوان على بلدنا وتعامل بصورة لاتليق مع موطنينا سواء اعتدى عليهم أو حتى قتلهم ، لن يستطيع شخص ان يقول لى مثلا اريدك ان تتقبل وضعى يدى بيد قاتل اهلك ومدمر بلدك والمعتدى على ابناء شعبك .

العراق – الذى قدمناه كمثال فى صدر المقال – دولة تختلف مكوناتها فكريا وثقافيا وبها مساحات كبرى للرأى والرأى المخالف ولا إشكال فى ذلك طبعا ، والعراقيون شعب عانى من تسلط الطغاة عليه ودفع ابناء الرافدين مهرا عاليا لنيل كرامتهم وعزتهم وقد نالوا حريتهم وظلوا يشتكون من تسلط الامريكيين عليهم وممارسة جبروتا وطغيانا

على العراقيين وهم الذين يدعون زورا مناصرتهم لهم ووقوفهم بجانبهم ولكن ثبت للعراقيين وغيرهم ان امريكا تناصبهم العداء فهى تسرق مواردهم وتنشئ التنظيمات التكفيرية التى تسيمهم خسف العذاب ثم ترفض محاربة داعش واكثر من ذلك تسعى لاعادتها الى العراق من جديد بعد ان طردها الشعب العراقى ومعه معاونوه من محور المقاومة وليس فقط تقف هنا بل ترتكب عدوانا كبيرا يضاف الى جرائمها وتنتهك حرمة العراق وسيادته وتغتال قائدا عراقيا كبيرا ومعه ضيف كبير وله دور بارز فى الحرب على الارهاب وهما الشهيد قاسم سليمانى والشهيد القائد أبو مهدى المهندس ورفاقهما الكرام ، وهذا العدوان الامريكى والاقرار الرسمى بقتل هؤلاء الشهداء بامر من ترامب يجعل امريكا ورئيسها ليسا أهلا لاحترام العراقيين فكيف والحال هذه يجتمع الرئيس برهم صالح بنظيره الامريكى الارهابى ترامب ؟

إلا تعلم ياسيادة الرئيس ان للعراق ثأرا مع ترامب؟

لقاء ترامب وصالح يمثل خطوة ضد الامة ككل وليس العراقيين فحسب فهل يعى الرئيس هذا الامر؟