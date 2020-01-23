دع التنظير وارنا انجازا سيادتك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

دوما مايقال ان من يحكم الخرطوم هو الذى يحكم السودان فعلا ، ويمكن القول ان من يحكم الخرطوم لابد ان يكون شخصية قوية اذ انه سيكون احد المهمين فى مطبخ الحكم وصناعة القرار ، اما ان كان من يحكم الخرطوم ضعيفا فلن يستطيع معالجة مشاكل الولاية مما يعود سلبا على الحكومة الاتحادية ككل وليست حكومة الولاية فحسب .

دعونا فى ضوء المقدمة اعلاه نقرأ الخبر التالى :

عزا والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون أزمة الدقيق في الولاية لغياب الرقابة.

وقال عابدون في مؤتمر صحفي (الاربعاء)، إن أزمة الدقيق بالولاية (شدة وستزول)، واشار إلى أنه حال وجود رقابة قوية لن تكون هنالك أزمة دقيق بالخرطوم.

## ونقف مع الفريق عابدون لنسأله الى من تشتكى ياسيدى؟ ومن المناط به الرقابة ؟ ومن الذى يقوم بها غير الحكومة ؟

واسمح لنا سيادة الوالى ان نقول لك لست انت من يقول هذا الكلام فانت المطالب بتفعيل الرقابة لا ان تطلبها من غيرك.

.. …

وكشف الوالي عن توقيع اتفاق مع شركة جياد لتوفير عربات ومعدات لنقل النفايات بقيمة (500) مليار جنية.

## نرجو ان يتم ذلك بسرعة فقد احاطت بنا الاوساخ وازكمتنا روائح الخرطوم النتنة.

… …

وفي سياق منفصل بشر عابدون حماد مواطني الولاية بانتهاء ازمة شح المياة كاشفا عن انشاء محطة (ام دوم وعد بابكر) لانتاج (100) مكعب في اليوم على أن يصل الانتاج إلى (300) متر بجانب تأهيل محطة الصالحة والحريزاب، عازياً خطوة انشاء محطات على النيل بأن مياه الآبار الجوفية شديدة الملوحة .

وأضاف قائلا: (مشكلتنا في الخرطوم ياعطشى ياغرقي لذلك دفعنا للتخطيط مبكرا لمواجهة آثار الخريف بتجهيز الحواجز والسدود وكشف اماكن الهشاشة مبكرا)،

## مواطنو الولاية ينتظرون بشدة حل مشكلة المياه فدع التنظير سيادة الوالى وارنا انجازات .

…

وطالب عابدون المواطنين وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالاسهام في جهود الاستعداد للخريف والنظافة بالاحياء.

## قبل ان تطلب الحكومة من مواطنيها فعل شي عليها ان تريهم ماذا فعلت وماذا ستفعل.