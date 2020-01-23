شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصرالدين مفرح أحمد وسائقه الخاص حسام الدين لحادث مرور خطير بشارع النيل بالخرطوم . وأصيب الوزير مفرح باليد اليسرى ورضوح في الصدر نقل على إثرها لمستشفى رويال كير فيما تعرض حسام الدين لإصابات خطيرة بالرأس وقد خرج مفرح من المستشفى . وواصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، عمله بمكتبه “الاربعاء” بعد ان أظهرت الفحوصات سلامة يده بعد الحادث بالقرب من جسر المك نمر كما أظهرت الفحوصات سلامة السائق الذي تعرض لجرح أعلى الحاجب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف لحادث مرور خطير بشارع النيل بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.