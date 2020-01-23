عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 23 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحداثة

رئيس مجلس البيئة بالخرطوم:”96%” من الولاية تفتقر لنظام الصرف الصحي

اتحاد أصحاب العمل يختار والد أحد شهداء الثورة رئيسًا له

“الأرصاد” تتوقّع انخفاض درجات الحرارة

هجوم مسلّح يؤدي لمقتل”48″ شخصًا في قرية بالقرب من”أبيي”

توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقوات المسلحة

أصحاب المخابز يحتجون أمام مكتب رئيس الوزراء

“الزراعة”: لا توجد آلية للربط بين المنتجين والوزارة

الجريدة

مقتل”29″ شخصًا في هجوم بأبيي

الحزب الشيوعي: الوضع الاقتصادي الحالي خطر على الحكومة الانتقالية

مدير العقارات بتربية الجزيرة: شركة اتصالات تماطل في دفع إيجارات”26″ برج بالمدارس

الانتباهة

مجزرة في أبيي

توقف العمل في ميناء بورتسودان لعطبٍ بالرافعات

العثور على أطراف جثة للمرة الثانية بالعاصمة

والي الخرطوم لـ”الانتباهة”:”12″ مليون شخص يحتاجون للمواصلات صباحًا

اجتماع مغلق للجان الفنية لسد النهضة بالخرطوم

الكشف عن تعيين”عامل ناموس” في الدرجة الأولى بالنشاط الطلابي بالجزيرة

التيّار

عائشة موسى تعلن العفو العام عن نزلاء السجون

طه يخضع للاستجواب بشأن التعدي على أراضي المدينة الرياضية

حكومة الجزيرة تكشف خفايا الفساد بإدارة النشاط الطلابي

توقيف أخطر شبكة تتاجر في الأسلحة والذخائر بأم درمان

دنقلا تسجّل”5″ درجات..الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة

الصيحة

اعترافات لشقيق البشير وإمهال”طه” بشأن أراضي المدينة الرياضية

ضبط خلية بحوزتها أسلحة وذخيرة بأم درمان

“السيادي” يرفض طلب حمدوك بتمديد حالة الطوارئ

والي الخرطوم: إجراءات جديدة لصرف الوقود بالولاية

السعودية تطالب بالتصديّ للجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية في السودان

تعيين هداب مديرًا للتعليم بالبحر الأحمر ورفع إضراب المعلمين

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آخر لحظة

علي عثمان يتقدّم بطلبٍ غريب لمحكمة الفساد

التحقيق مع وزير سابق تسلّم أموالاً من القصر

حمدوك يطلب تمديد الطوارئ والسيادي يرفض

السوداني الدولية

“السوداني الدولية” تكشف عن عصابة تشتري الدولار بثمنٍ باهظ

السيادي يرفض تمديد الطوارئ وحمدوك يتمسّك

علي عثمان يطلب من النيابة أسبوعًا ليتذّكر قضية المدينة الرياضية

صحيفة أخبار اليوم:

مليشيات مجهولة تهاجم ابيي تخلف قتلي وجرحي والحكومة تصدر بيانا.

ضبط متهم بقتل وتقطيع شقيقه سجل إعترافا قضائيا وأرشد لبقية أجزاء الجثة.

وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية تصل البلاد.

مبارك الفاضل يدعو لرفع الدعم ومنح المتضررين كبونات فول وطعام.

السعودية تطالب واشنطن برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

المجهر:

شقيق (البشير) لـ (المجهر): الرئيس السابق بصحة جيدة

(مبارك الفاضل): وجود (أسماء عبد الله) في وزارة الخارجية يشعرنا بالحرج

الدار:

المرور تضبط كمية من الأسلحة والذخائر بأم درمان

نيابة الفساد تستوجب علي عثمان طه بشأن التصرف في المدينة الرياضية

إدانة فتاة عاشت ثلاثين عاماً منتحلة صفة رجل

الجنيه السوداني يحقق ارتفاعاً بعد هبوط الدولار لـ 95.5

يا خبر… احتجاز عربة كامري تابعة للمالية مؤجرة لمواطن

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان القرآن للأساس والرياضيات للثانوي