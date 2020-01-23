ظريف: إيران تعلن استعدادها للحوار مع جيرانها في الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، استعداد بلاده للمشاركة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة.

وقال ظريف، عبر تغريده على موقع “تويتر”: “‏تبقى إيران منفتحة للحوار مع جاراتها ونعلن عن استعدادنا للمشاركة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة ونرحّب بأي خطوة تعيد الأمل إلى شعوبها وتأتي لها بالاستقرار والازدهار”.

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