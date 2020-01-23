قطر توجه دعوة عاجلة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جددت قطر دعوتها لحل الأزمة الخليجية، مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، عبر الحوار غير المشروط الذي يحفظ سيادة الدول.

وأكدت ممثلة قطر في الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني، في كلمة ألقتها بجلسة لمجلس الأمن، حرص بلادها على نزع فتيل الأزمة وتحقيق السلم والأمن الدوليين عبر الحوار البناء غير المشروط، الذي يحفظ سيادة الدول في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ العلاقات الودية بين الدول.

وتابعت: “دولة قطر تظل متمسكة بمواقفها المبدئية المعهودة في ظل استمرار الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتعرض لها منذ أكثر من العامين ونصف العام، ما يعد انتهاكا صارخا لأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويساهم في زعزعة السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

وأشارت الشيخة علياء إلى “حملات التضليل والتحريض التي تتعرض لها دولة قطر من قبل دول الحصار”، قائلة إنها “تعكس المحاولات اليائسة والفاشلة من قبل دول الحصار للنيل من بلادي”.

سبوتنيك