الحزب الشيوعي: الوضع الاقتصادي الحالي خطر على الحكومة الانتقالية

التاريخ: 23-يناير-2020
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ﺍﺗﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺻﺪﻗﻲ ﻛﺒﻠﻮ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺑﺘﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺒﻠﻮ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ بحسب صحيفة الجريدة: ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺭﺱﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻨﺎ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺣﺬﺭ ﻛﺒﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺿﻌﺎﻑﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺧﻄﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺳﻴﺸﻌﺮﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻬﻢ، ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻬﺞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺣﻤﺪﻱ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ: ﺍﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥﺣﻘﻘﻨﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ. ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻛﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻪ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ: ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻪ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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