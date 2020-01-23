التحقيق مع وزير سابق تسلم أموالاً من القصر

شرعت نيابة المال العام بالتحري مع الطيب حسن بدوي مدير مركز الدراسات الإستراتيجية سابقاً، ومجموعة من مساعديه في قضية تمويل المركز الذي يتبع للحركة الإسلامية من أموال القصر الجمهوري.

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ويخضع الطيب بحسب صحيفة آخر لحظة، للتحري في مبلغ يقدر بمليار و(800) ألف جنيه خرجت من الرئاسة قبل سقوط الحكومة السابقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)