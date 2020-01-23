الجنيه يُحقِّق ارتفاعاً في تداوُلات الأسواق المُوازية

التاريخ: 23-يناير-2020
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ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي في تداوُلات الأسواق المُوازية أمس عَقب هُبُوطٍ حَادٍ في اليومين الماضيين.
وقال مُتعاملون مع الأسواق المُوازية، إنّ أسعار بيع الدولار انخفضت في تداوُلات الأمس إلى (95.5) جنيه، مُقارنةً بـ(98) جنيهاً أمس الأول، فيما سَجّلَ سعر الشراء (94) جنيهاً.
وأوضح عدد منهم لمصادر، أنّ أسعار بيع الريال السعودي بلغت (25.60) جنيه والشراء (25.20) جنيه، بينما بلغ سعر بيع الدرهم الإماراتي (27.20) جنيه، وأكد المتعاملون بحسب صحيفة الصيحة، استمرار حالة الارتباك بالأسواق المُوازية في تداوُلات البيع والشراء وتبايُن الأسعار من تاجرٍ لآخر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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