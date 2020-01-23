(الإرصاد) تتوقّع انخفاض الحرارة ودنقلا تُسجِّل (5) درجات

توقّعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة العُظمى والصُغرى في جميع أنحاء البلاد، وهطول أمطار خفيفة على المناطق التي تقع على طول ساحل البحر الأحمر.

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وأوضح تقرير الهيئة اليومي عن حالة الطقس خلال (24) ساعة (الأربعاء) بحسب صحيفة الصيحة، أنّ أعلى درجة حرارة رُصدت بمدينتي القضارف وحلفا الجديدة وسجّلت (31) درجة، ورصدت أدنى درجة بمدينة دنقلا التي سجّلت (5) درجات، وأضاف أنّ أعلى درجة حرارة رصدت في الخرطوم كانت (26) وأدناها (11) درجة.

وتوقّع التقرير أن تسود رياح شمالية متوسطة السرعة تنشط أثناء ساعات الليل والصباح الباكر مُثيرة للأتربة في مُعظم المناطق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)