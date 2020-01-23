والي الخرطوم: أزمة الخبز سببها غياب الرقابة

قطع الفريق الركن أحمد عابدون حماد والي الخرطوم بعدم وجود اي ازمة في دقيق الخبز بولايته، مرجعاً اسباب الازمة الحالية الى غياب الرقابة التي وصفها بالضعيفة، مضيفاً انه لو كان رقابة صارمة لما كانت هناك مشكلة، مردفاً ان ما يحدث الآن ليس اكثر من “شدت وتزول”.

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وفي آخر وبحسب صحيفة السوداني الدولية كشف والي الخرطوم عن توقيع اتفاق مع شركىة جياد لتوفير عربات ومعدات لنقل النفايات بقيمة “500” مليار جنيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)