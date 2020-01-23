فتح الباب للشكاوى والبلاغات في مخالفات الاراضي والميادين

التاريخ: 23-يناير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة أعلنت لجنة التحقيق في كل التصرفات التي تمت بشأن الأراضي، فتح الباب لتلقي البلاغات والشكاوى حول المخالفات بشأن الأراضي والمنازل والعقارات الحكومية والساحات بمحليتي بحري وشرق النيل. Advertisements وأكدت اللجنة في بيان امس بحسب صحيفة السوداني الدولية، تلقيها الشكاوى في مقرها بنادي الخريجين بحري -غرب محكمة بحري وسط في يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، وذلك لمدة شهر من تاريخ الإعلان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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