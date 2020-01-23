البحر الأحمر.. رفع الاضراب بعد تعيين هداب

أصدر والي البحر الأحمر اللواء حافظ التاج مكى، أمس “الأربعاء قراراً ولائياً بتعين الأستاذ السر هداب مديراً عاماً لوزارة التربية والتعليم بالولاية بناءً على ترشيح لجنة المعلمين. وكان المعلمون قد دخلوا في إضراب استمر أربعة أيام واعتصموا بحوش الوزارة وطالبوا بعزل مدير عام قطاع التربية والتعليم خالد عبدالمنعم، وتعيين السر هداب بدلا عنه.

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وبعد اجتماعات متواصلة مع الوالي وتجمع المهنيين أسفرت عن تعيين السر هداب مديراً عاماً لقطاع التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وعقب تعيينه مباشرة خاطب السر هداب بحسب صحيفة السوداني الدولية، المعلمين المعتصمين بحوش الوزارة وسط احتفالات كبيرة، وبدوره تعهد هداب بتكوين لجان لإعادة الهيكلة ورفع الظلم عن المعلمين ومراجعة المنازل الحكومية والاستثمارات وحقوق المعلمين ، فضلاً عن الاهتمام بالتدريب والتعليم فى الريف، وفتح مكتب لتلقى الشكاوى، وقال “لن يظلم أحد وتانى مافى دسدسة”. من جانبها أعلنت لجنة المعلمين رفع الإضراب واستئناف الدراسة بالولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)