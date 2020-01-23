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الكشف عن عصابة تشتري الدولار بثمن باهظ

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 23-يناير-2020

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الكشف عن عصابة تشتري الدولار بثمن باهظ

 

كشفت في سوق الدولار امس الاربعاء عن عصابة تمتلك مليارات الجنيهات تشتري بها اكبر كميات من الدولار ولو بثمن باهظ.

كما كشف تجار فضلوا حجب اسمهم، ان مجموعة من هؤلاء تجار العصابة قاموا ببيع منازلهم وممتلكاتهم من اجل العمل في سوق الدولار  وتحويل اموالهم الى عملة الدولار. ونبه تاجر دولار شهير اشترط عدم ذكر اسمه الى ارتفاع حجم الطلب على الدولار.

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وفي السياق قال الخبير الاقتصادي محمد الناير خلال حديثه لصحيفة السوداني الدولية ان المؤامرة موجودة منذ فترة بعيدة في ظل النظام السابق والنظام الذي سبقه، مؤكداً ان التجار الذين يتعاملون بالنقد الاجنبي ويؤثرون سلباً على الاقتصاد السوداني موجودين، داعيا الدولة الى اتخاذ السياسات الناجحة والصحيحة التي تؤدي الى زيادة تدفق النقد الاجنبي وبناء احتياطي مقدر من عملات اجنبية، وأضاف هذا يمكن بالطبع من التقلب على كل المؤامرات.

 

وناشد الناير الاشخاص الذين يمارسون نشاط غير قانوني ان يتخلوا عنه لان ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد مثل المضاربة على الدولار والسمسرة في السلع الاساسية والخضروات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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