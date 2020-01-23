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السيادي يرفض تمديد الطوارئ وحمدوك يتمسك

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 23-يناير-2020

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السيادي يرفض تمديد الطوارئ وحمدوك يتمسك

 

كشف الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي، عن رفض مجلس السيادة لطلب رئيس الوزراء، د.عبدالله حمدوك، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد.

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وقال الفكي وفقاً لصحيفة السوداني الدولية أمس الاربعاء، إن رئيس الوزراء رفع طلباً لمجلس السيادة بتمديد حالة الطوارئ، وأوضح أن تقدير المجلس أنه لا حاجة للتمديد لاستقرار الوضع في البلاد.

 

وأشار إلى تفويض أعضاء المجلس لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بأن يلتقي رئيس الوزراء ويستمع إلى حيثياته التي تدفع بالتمديد، في إطار صيغة التشاور بين المجلسين. وأفصح الفكي عن اجتماع لمجلس السيادة، اليوم الخميس، سيطرح فيه البرهان حيثيات رئيس الوزراء، وأضاف “بناءً عليها سنُقرر التمديد أو عدمه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)”

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