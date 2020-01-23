الصيحة: * اعترافات لشقيق البشير وإمهال (طه) بشأن اراضي المدينة الرياضية * ضبط خلية بحوزتها أسلحة وذخيرة بأم درمان * (السيادي) يرفض طلب حمدوك بتمديد حالة الطوارئ السوداني الدولية: * (السوداني الدولية) تكشف عصابة تشتري الدولار بثمن باهظ * علي عثمان يطلب من النيابة أسبوعاً ليتذكر قضية المدينة الرياضية الجريدة: * مقتل 29 شخصاً في هجوم بأبيي * الحزب الشيوعي: الوضع الاقتصادي الحالي خطر على الحكومة الانتقالية المجهر: * شقيق (البشير) لـ (المجهر): الرئيس السابق بصحة جيدة (مبارك الفاضل): وجود (أسماء عبد الله) في وزارة الخارجية يشعرنا بالحرج Advertisements آخر لحظة: * علي عثمان يتقدم بطلب غريب لمحكمة الفساد * التحقيق مع وزير سابق تسلم أموالاً من القصر * حمدوك يطلب تمديد الطوارئ والسيادي يرفض الدار: * المرور تضبط كمية من الأسلحة والذخائر بأم درمان * نيابة الفساد تستوجب علي عثمان طه بشأن التصرف في المدينة الرياضية * إدانة فتاة عاشت ثلاثين عاماً منتحلة صفة رجل * الجنيه السوداني يحقق ارتفاعاً بعد هبوط الدولار لـ 95.5 * يا خبر… احتجاز عربة كامري تابعة للمالية مؤجرة لمواطن * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان القرآن للأساس والرياضيات للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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