“أنصار الله” تسيطر على مواقع شرق العاصمة بعد مواجهات عنيفة مع الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استعادت جماعة “أنصار الله” السيطرة على مواقع عدة شرق العاصمة اليمنية صنعاء بعد مواجهاتعنيفة مع جيش هادي.

القاهرة – سبوتنيك وقال مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن “جماعة أنصار الله استعادت سيطرتها على مواقع في المجاوحة وعيدة والمريحات بعد إحكام قبضتها على جبل المنارة الاستراتيجي أعلى قمة في مديرية نهم وانسحاب الجيش منه، عقب معارك شاركت فيها الدبابات والمدفعية”.

وأضاف المصدر أن تقدما آخر حققته الجماعة في قَروّدْ وملح والمحجر، شن على أثره طيران التحالف 5 غارات على مواقع للجماعة فيها، كما استهدف بغارات أخرى خلف جبل البياض وشرق قرية محلي. المادة السابقة “أربع قواعد”… الحرس الثوري يكشف دول عربية انطلقت منها طائرات اغتالت سليماني

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