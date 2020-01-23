الجيش الليبي يعلن تفعيل حظر الطيران فوق طرابلس بالكامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، تفعيل حظر الطيران فوق طرابلس بالكامل.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن “منطقة الحظر الجوي تمتد من أسفل غريان إلى جنوب غرب ترهونة إلى شمال شواطئ طرابلس بما فيها مطار معيتيقة”

وأضاف أن “منطقة مطار معيتيقة وقاعدة معيتيقة الجوية هي مناطق عسكرية، وممنوع استخدام مجالها الجوي من أي طيران سواء مدني أو عسكري”.

وأوضح أن “أي خرق للحظر من جانب الطائرات سواء عسكرية أو مدنية وأي كان تبعيتها، سيتم تدميرها بشكل مباشر”.

وأشار المسماري إلى أن الطائرة التركية المسيرة التي تم إسقاطها اليوم، بعد إقلاعها من مطار معيتيقة، خرقت الحظر ولذلك تم إسقاطها”.

وأكد أن مطار معيتيقة أصبح نقطة انطلاق للقوات التركية لاستهداف تجمعات الجيش الليبي.

كما كشف المسماري عن رصد عدد من مقاتلي تنظيم “داعش” تسللوا إلى الجنوب بمساعدة المخابرات التركية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على مواقع عسكرية تابعة له في طرابلس.