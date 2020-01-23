وزير خارجية تركيا: خليفة حفتر مشكلة ليبيا الوحيدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مساء اليوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، أن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، هو مشكلة ليبيا “الوحيدة”.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، والتي نقلتها وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.

وقال جاويش أوغلو في تصريحاته: “المشكلة الأساسية في ليبيا، تتمثل في حفتر”.

وتابع: “حفتر رفض التوقيع على بيان مشترك في موسكو، ورفض تقديم تعهدات صريحة في برلين، بينما حكومة فائز السراج الشرعية تصرفت بطريقة بناءة في كلا المسارين”.

أما عن المشاركة التركية في الأزمة الليبية، فقال وزير الخارجية التركي: “تركيا لديها مستشارون عسكريون ومدربون فقط حاليا في ليبيا، وننتظر الالتزام بوقف إطلاق النار”.

واستدرك جاويش أوغلو بقوله: “لذلك نعتقد أن حفتر هو المشكلة الوحيدة في ليبيا”.