تونس تحتج رسميا وتطالب إيطاليا بالاعتذار على سلوك سالفيني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدمت السلطات الرسمية التونسية باحتجاج رسمي لدى السلطات الإيطالية، بعد تعرّض عائلة تونسية للإهانة من طرف وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني.

وأثار مقطع فيديو لماتيو سالفيني، النائب في مجلس الشيوخ ضجّة في تونس ولدى الجالية التونسية في إيطاليا، بعد أن أقدم على رنّ جرس منزل مهاجر تونسي وسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية التونسية لـ “إرم نيوز” إنّ السلطات التونسية فتحت تحقيقا في الحادثة التي اعتُبرت مهينة لعائلة تونسية مقيمة في إيطاليا، مشيرًا إلى أنّ سفير تونس بروما طالب باعتذار رسمي على خلفية الحادثة”.

وأكد سفير تونس في إيطاليا معز السيناوي في تصريح لإذاعة “راديو ماد” المحلية، اليوم الأربعاء، أنه احتجّ على هذه الحادثة وقام بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي استنكر فيها ما قام به سالفيني وطالب فيها بالاعتذار، مؤكدا أن ما قام به سالفيني “عملية استفزازية لعائلة تونسية مهاجرة أمام وسائل الإعلام، دون احترام لحرمة منزل العائلة، مضيفا: “سلوك مشين وتشويه لسمعة الجالية التونسية في إيطاليا”.

من جانبه قال عضو جمعية “الأجيال الجديدة” بإيطاليا، وحيد الغريبي في تصريح لجريدة “الصباح نيوز” إن “الجمعية التونسية في المهجر التي تضم مئات التونسيين، الذين يعيشون في إيطاليا يعتزمون رفع قضية، هذا الأسبوع، ضد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني”.