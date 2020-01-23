تعليق هام من الحكومة السودانية على هجمات أبيى

الخميس 23 يناير 2020

أعربت الحكومة السودانية عن أسفها الشديد لوقوع هجمات فى قرى محيطة بمنطقة آبيى الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، أسفرت عن مقتل عدد من مواطنى المنطقة.



وأكدت الحكومة السودانية، فى بيان مساء الأربعاء، إدانتها للهجمات على المدنيين العزل والأعمال الانتقامية من أى طرف والتصعيد والتحريض القبلي، الذى لن يؤدى إلا إلى مزيد من التوتر وأعمال العنف.

وقال فيصل محمد صالح الناطق باسم مجلس الوزراء السودانى وزير الثقافة والإعلام، إن الحكومة لن تسمح باستمرار مسلسل استرخاص الدم السودانى فى أى بقعة من بقاع السودان، وستعمل بكل حزم لحماية المدنيين العزل وصون كرامتهم.

ودعا قوات يونيسيفا الموجودة فى منطقة آبيى ، إلى التحرك لضبط الأوضاع الأمنية وحماية المدنيبن، مشددا على أن قضية آبيى لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاهم والتعايش المشترك بين المجتمعات المختلفة.