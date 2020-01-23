مسلحون يقتلون 29 شخصا في هجوم بجنوب السودان

الخميس 23 يناير 2020

قتل مجهولون 29 شخصًا ليل الأربعاء، في قرية بمنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها في جنوب السودان.



وقال كول ألور كول، رئيس إدارة أبيي: "الهجوم وقع في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، إذ أغار رجال عرب المسيرية على قرية كولوم التي يقطنها الدينكا قرب مدينة أبيي وأضرموا النار في بعض البيوت".

وأضاف "كول"، أن الهجوم أسفر عن مقتل 29 شخصا، وإصابة 18 آخرين، وقال: "بعض الجثث احترقت ولم يعد يمكن التعرف عليها".

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وتابع: "الوضع هادئ حاليا والسكان عادوا جميعا، وهم الآن يعدون مقابر جماعية للضحايا".

وأضاف، أن المهاجمين يهدفون على الأرجح إلى إخراج السكان من المنطقة النائية من أجل تعزيز وصولهم للمراعي والموارد.

وكان من المقرر حل وضع منطقة أبيي عبر الاستفتاء بعد اتفاق سلام أبرم عام 2005 سبق انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، لكن الاستفتاء لم يعلن.

والمنطقة تضم احتياطيات نفطية، وتقطنها قبائل الدينكا وعرب المسيرية الذين عادة ما يقصدون جنوب السودان لرعي الماشية.