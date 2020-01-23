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الخميس 23 يناير 2020
ذكر التلفزيون الرسمي السعودي يوم الأربعاء نقلا عن وزير الدولة لشؤون الدولة للشؤون الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضافت الحكومة الأمريكية السودان إلى قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة الرئيس آنذاك عمر حسن البشير تدعم جماعات إرهابية.
ويجعل التصنيف السودان غير مؤهل لتخفيف أعباء ديونه والحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولا بد من موافقة الكونجرس على الأمر.
وأطاح الجيش السوداني بالبشير العام الماضي. واتفقت حكومة مدنية انتقالية، تشكلت في أغسطس آب، مع الولايات المتحدة على فتح المجال لها كي تتواصل مع المؤسسات الدولية بينما لا تزال مدرجة على القائمة.
ودعمت السعودية الإطاحة بالبشير، فيما يعتقد محللون أنه انعكاس لجهودها بالتنسيق مع الإمارات للحد من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تدعم نظامه، في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك هام من السعودية لإنقاذ السودان من قوائم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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