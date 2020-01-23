وفد الحكومة وقيادات مسار الشمال يبحثان ملف مهجري وادي حلفا

التاريخ: 22-يناير-2020
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عقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ظهر اليوم، جلسة المحادثات الثانية بمقر المفاوضات بجوبا مع قيادات مسار الشمال بحسب ( سونا)
واحرزت الجلسة تقدما فى قضايا المسار كافة، واتفق الطرفان خلالها على المباديء العامة لانصاف مهجري وادي حلفا بسبب بحيرة السد العالي.
وقال القيادي بمسار الشمال دهب ابراهيم دهب، أن الجلسة رفعت بسبب خلاف حول صياغة الاتفاق بشأن هذا الملف.
وأشار دهب، إن المعالجات التي تمت لمهجري وادي حلفا لم تكن كافية لاستيعاب التمدد السكني والزيادة السكانية، حيث هاجروا إلى مناطق أخرى بحثا عن العمل والسكن بسبب قلة الموارد والأراضي السكنية.
يذكر أن مهجري وادي حلفا هم أهالي مدينة وادي حلفا الذين تم تهجيرهم إلى منطقة حلفا الجديدة في شرق السودان في العام 1963م بسبب قيام بحيرة السد العالي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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