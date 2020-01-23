إجراءات عاجلة لإنهاء ظاهرة الصفوف أمام المخابز

قررت ولاية الخرطوم اتخاذ خطوات عاجلة لوقف صفوف المواطنين أمام المخابز بالولاية، وأكد اجتماع موسع عقد اليوم (الأربعاء)، بحسب صحيفة (الصيحة ) برئاسة والي الولاية الفريق ركن أحمد عابدون حماد، زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز لإنهاء ظاهرة صفوف الخبز رغم توفر الدقيق بكمية كافية تغطي إستهلاك الولاية.

وطالبت لجنة تسيير اتحاد المخابز، تدخل الولاية لتقليل تكلفة الإنتاج التي ارتفعت مؤخراً بصورة لافتة، ساهمت في توقف عدد من المخابز وخروجها من الخدمة، إضافة إلى توفير الغاز كمدخل أساسي في صناعة الخبز.

واكد الوالي سعي حكومته لتوفير الخدمات الضرورية والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن، عبر دراسة لتوطين صناعة الخميرة محلياً وتكوين لجنة لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه منتجي الخبز بالولاية.

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وشارك في الاجتماع الموسع، الأمين العام لحكومة الولاية محمد مصطفى قسم الله، ومديري وزارت المالية والاستثمار والصناعة والتجارة، إضافة إلى مدير هيئة أمن الولاية ووكيل النيابة الأعلى ومباحث شؤون المستهلك ولجنة تسير اتحاد المخابز وشعبة توزيع الدقيق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)