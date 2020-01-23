شاهد بالصورة: إصابة وزير الشؤون الدينية السوداني ” مفرح” وسائقه في حادث سير بالخرطوم

أصيب وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني ” نصر الدين مفرح” وسائقه بإصابات خفيفة نتيجة حادث مروري، مساء الأربعاء، قبالة القيادة العامة للجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وقال (مفرح ) عبر تغريدة على صفحته: أحبتي: تعرضت لحادث حركة وأنا في طريقي من أم درمان للخرطوم قبالة القيادة العامة، لم نصب بأذى ولله الحمد والمنة خرجنا ومن معي كلنا بخير، فقط تعرضت لرضوض خفيفة، وتعرض السائق لإصابة طفيفة نسأل الله له الشفاء العاجل، أما بقية المرافقين جميعهم بخير.

أشكر كل من هاتف وسأل وراسل مستفسراً ونسأل الله لكل من دعا لنا الاستجابة، وتمنياتي للجميع بالصحة والعافية.

وأظهرت صوراً للسيارة التي كانت تقلهم، وقد انحرفت من مسارها مصطدمة بشجرة على الرصيف، بينما تحطم الجزء الأمامي منها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)