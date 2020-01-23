السعودية: نطالب أميركا برفع السودان من الدول الراعية للإرهاب

التاريخ: 22-يناير-2020
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أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، منوهاً بالتصريحات الأميركية الإيجابية في هذا الشأن.
واستقبل القطان، وفق ( العربية نت) المبعوث الأميركي للسودان، السفير دونالد بووث، حيث أكد القطان دعم المملكة لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، مشدداً على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.
وشدد القطان على ضرورة التنسيق والتعاون مع كافة الدول الإقليمية والدول الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق ومساندته.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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