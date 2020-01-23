التاريخ: 22-يناير-2020 فى : أخبار 163 مشاهدة استجوبت نيابة مكافحة الفساد، اليوم “الأربعاء” وفق صحيفة (مصادر) القيادي بالنظام السابق “علي عثمان محمد طه”، في بلاغ يتعلق بتجاوزات أراضي المدينة الرياضية. وعلمت (مصادر)، أن النائب السابق للرئيس المعزول، طلب من النيابة إمهاله حتى الجلسة المقبلة للإدلاء بكل الأقوال بشأن أراضي المدينة الرياضية. Advertisements وتقدمت وزارة الشباب والرياضة، بعريضة بواسطة الوزيرة ولاء البوشي، بعريضة لنيابة مكافحة الفساد، تتهم عدد من قيادات النظام السابق، بالتلاعب في أراضي المدينة الرياضية، ومنح مساحات منها لصالح منظمات وهيئات وجامعة إفريقيا العالمية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تستوجب علي عثمان بشأن المدينة الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.