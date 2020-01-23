وزير ينجو من حادث سير قبالة القيادة العامة

التاريخ: 22-يناير-2020
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تعرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، مساء اليوم “الأربعاء”، لحادث سير، قبالة القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وقال مفرح، في حسابه بموقع “فيس بوك”، قبل قليل وفق صحيفة مصادر ”أحبتي: تعرضت لحادث حركة ، وأنا في طريقي من أم درمان للخرطوم قبالة القيادة العامة، لم نصب بأذى، ولله الحمد والمنة، خرجنا ومن معي كلنا بخير، فقط تعرضت لرضوض خفيفة، وتعرض السائق لإصابة طفيفة نسأل الله له الشفاء العاجل، أما بقية المرافقين جميعهم بخير”.
وأضاف:”أشكر كل من هاتف، وسأل وراسل مستفسراً، ونسأل الله لكل من دعا لنا الاستجابة، وتمنياتي للجميع بالصحة والعافية”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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