(آير بص) تزود سودانير بثماني طائرات

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي موافقتها على مقترح مقدم من شركة أير بص المصنّعة للطائرات بتزويد الناقل الوطني سودانير بعدد (8) طائرات جديدة،

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وأكد إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية وفق صحيفة اليوم التالى التزام الدولة بدعم الناقل الوطني وتوفير مطلوبات تطويره ضمن أولويات الحكومة، ووعد ــ خلال لقائه وفد شركة أيربص بالوزارة أمس (الثلاثاء) بمشاركة هاشم طاهرــ وزير البنى التحتية والنقل، بطرح المقترح على مجلس الوزراء لمناقشته، وتم التأكيد على اهتمام الحكومة بنهوض الناقل الوطني واستعادة مجده لأهميته في ربط السودان ودول الإقليم بالعالم الخارجي بالاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي، وتضمن مقترح شركة أيربص الفرص المتاحة لعودة سودانير للفضاء الخارجي بقوة كما تضمن تقديم الدعم الفني لتشغيل الطائرات .

من جانبها قدمت السفيرة مها أيوب مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية شرحاً ضافياً حول تطور العلاقات بين السودان وأمريكا، مشيرة إلى استمرار المحادثات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما يسهّل فتح الآفاق لجذب مزيد من الاستثمارات لجميع القطاعات سيما قطاع الطيران. من جانبه أكد إبراهيم عدلان مدير عام سلطة الطيران المدني استمرار جهود الدولة لدعم الناقل وتطوير صناعة الطيران في السودان لتلبية متطلبات مواكبة التطورات العالمية في مجالها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)