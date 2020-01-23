بالفيديو: بكري المدينة يوقع لنادي ظفار العماني بتوصية من يامن الزولفاني مدرب المريخ السابق

وقع مهاجم المريخ الأسبق بكري عبد القادر الملقب بالمدينة عقداً مع نادي ظفار العماني يمتد لمدة 6 أشهر وكان نادي القوة الجوية اشترط على نادي ظفار دفع المستحقات المالية التي دفعت للاعب مقابل منحهم البطاقة الدولية الخاصة به وخاض بكري المدينة ثلاث وحدات تدريبية مع الصقور،

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد جاء اللاعب بتوصية من مدرب المريخ السابق يامن الزولفاني والحالي لنادي ظفار العماني والذي أبدى رغبة في ضم اللاعب إلى تشكيلته مع النادي العماني .

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)