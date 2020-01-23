تعرض المسرحيين ود الفانى ومحمد عبدالله موسى لحادث مرورى

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تعرض مركبة مرسيدس صالون كان يستغلها عدد من المسرحيين لحادث صباح اليوم بطريق البحر الأحمر بمنطقة سواكن. وأشارت إدارة المرور بحسب ( سونا) إلى تعرض الفنانين محمد المهدي الفادني ومحمد عبدالله موسى و كريمة محمد عبد الله موسى إلى إصابات خفيفة وتم إسعافهم بواسطة مرور البحر الأحمر إلى مستشفى بورتسودان لتلقي العلاج . Advertisements وقالت فرقة الأصدقاء المسرحية إن عضو الفرقة الفادني، كان سيشارك في عمل مسرحي برفقة نجم الكوميديا محمد عبد الله موسى والممثلة كريمة وأضافت الفرقة على حسابها بالفيس بوك بأن جميع أعضاء فرقة الأصدقاء بخير وأن ود الفادني ذهب للمشاركة بصورة منفصلة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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