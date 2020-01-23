فرغت الفنانة حياة محجوب من توقيع أغنيات جديدة منها عمل بعنوان ( مالو قسى وجافنا) و(غلبنى الشوق) وقالت حياة فى تصريح لكوش نيوز إن الأعمال من كلمات والحان عماد الدين حسن وسوف تطرح حياة تلك الأعمال عبر عدة منصات إعلامية ومن خلال المنابر والمنتديات خلال الأيام المقبلة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعمال جديدة للمطربة حياة محجوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.