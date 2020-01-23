وزارة الثقافة المصرية تكرم آسيا مدنى

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدائم وزير الثقافة مجموعة من رموز التراث الشعبى من ضمنهم الفنانة آسيا مدنى المطربة السودانية التى تقدم الفولكلور السودانى بأسلوب مميز وشمل التكريم رموز كبار منهم الفنان سيد مكاوى الذى قدم الليلة الكبيرة لمسرح العرائس والتى لاتزال مشهورة حتى الآن، الفنان شكوكو الذى قدم أكثر من ٦٠٠ مونولوج والتى ألف معظمها تلقائياً بالفطرة، الدكتورة علياء شكرى التى أعطت الكثير فى مجال علم الفلكلور والأنثربولوجيا، الفنانة ليلى عشبة عضو فرقة البحيرة للفنون الشعبية وذلك ضمن مهرجان دمنهور الدولى السابع للفولكلور ويعتبر تكريم آسيا بمثابة تقدير لدورها الرائد فى مجال توثيق ونشر التراث الغنائى السودانى . Advertisements فى سياق متصل أجرت اذاعة مونت كارلو مقابلة مع آسيا تطرقت خلالها إلى تجربتها الفنية الموسيقية التي تنهل من التراث الموسيقي والفلكلور الشعبي في السودان وكشفت فى المقابلة عن أحدث أغنية لها ( دقو النقارة). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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