شذى عبدالله تصور كليب تراثى وتدشن أعمال جديدة

انتهت الفنانة الشابة شذى عبد الله من تصوير أغنية تراثية عنوانها (ختر طوالى ) بإيقاع الجرارى صاغ كلماتها الشاعر عبدالله أحمد ناصر ومن ألحان سليمان عطية. وقالت شذى فى تصريح لكوش نيوز إنها تستعد لتدشين مجموعة من الأعمال الجديدة باتحاد المهن الموسيقية وتمنت أن ينال الكليب الذى سوف يبث قربياً على شاشة الفضائيات إعجاب ورضاء جمهورها. Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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