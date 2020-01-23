(أوكتاي) يغادر إلى تركيا بطائرة خاصة بعد خضوعه للتحقيقات

التاريخ: 22-يناير-2020 فى : أخبار 639 مشاهدة Advertisements علمت مصادر أن رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان حسني غادر الخرطوم إلى تركيا بطائرته الخاصة.

وبحسب صحيفة السوداني كانت السلطات قد استعادت خلال الأيام الماضية أوكتاي من تركيا على خلفية تدوين بلاغ في مواجهته بنيابة الثراء الحرام، وأخضعت النيابة أوكتاي للتحقيق وبمتابعة من النائب العام. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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