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الخرطوم تشرع في فتح مسار شارع النيل حتى سوبا

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 22-يناير-2020

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أعلنت ولاية الخرطوم شروعها في فتح مسار شارع النيل الخرطوم من (أوماك وتمديده حتى منطقة كيلو 10 بسوبا)، و بحسب صحيفة آخر لحظة أكد اجتماع دعا له والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، شارك فيه المديرون العامون لوزارات التخطيط العمراني

والبنى التحتية والمواصلات والمالية والاقتصاد والزراعة والثروة الحيوانية والري أمس، أن امتداد شارع النيل سيُحدث انفراجاً كبيراً في حركة المرور ويخفف الزحام في شارع الستين والشوارع المتفرعة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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