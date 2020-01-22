الحكومة تدين مقتل مدنيين في هجوم على منطقة ابيي

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الأربعاء 22 يناير 2020
ادانت الحكومة مقتل واصابة العشرات من مواطني احدى القرى بمنطقة ابيي على الحدود مع دولة جنوب السودان. ونقلت تقارير اعلامية مقتل نحو 30 شخصا وجرح أخرون في هجمات على قرية صغيرة متاخمة للمنطقة. ورفضت الحكومة في بيان التصعيد والتحريض القبلي الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وأعمال العنف. وحث الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، بعثة حفظ السلام بمنطقة ابيي لضبط الأوضاع الأمنية وحماية المدنيبن. وقال لن نسمح بإستمرار مسلسل استرخاص الدم السوداني وستعمل الخكومة بكل حزم لحماية المدنيين العزل وصون كرامتهم. وجدد موقف الحكومة من أن قضية آبيي لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاهم والتعايش المشترك بين المجتمعات المختلفة.
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