ظفار يفجّر المفاجأة ويكسب توقيع عقرب الكرة السودانية

الخليج 365 :

فجر نادي ظفار مفاجأة كبيرة على مستوى الكرة العُمانية وذلك بالتعاقد مع المهاجم السوداني المعروف، ولاعب نادئي المريخ، والقوى الجوية العراقي، بكرى عبد القادر بابكر الشهير ب( المدينة) إلى نهاية الموسم.

ووقع اللاعب السوداني بصورة رسمية لنادي ظفار نهار اليوم (الأربعاء) في حضور رئيس النادي الشيخ علي بن احمد الرواس.

وبدأ لاعب ظفار الجديد، مسيرته الكروية في سن مبكرة وتدرج في اللعب لعدد من الأندية بالسودان حيث برز نجمه مع عدد من الفرق المعروفة أشهرها الاهلي مدني والاهلي شندي قبل أن يسطع اسمه مع نادئي القمة وعلى رأسها نادي الهلال الذي ارتدى شعاره في العام ٢٠١٠ وحقق مع الفرقة الزرقاء نتائج ايجابية على مختلف المستويات بيد أن نقطة التحول في مسيرة محترف الزعيم الجديد كانت هي ارتدائه لشعار الند التقليدي المريخ في نوفمبر من العام ٢٠١٤ وهو ما مثل حدثا كبيراً آنذاك ومؤخرا” انتقل اللاعب إلى الإحتراف بنادي القوى الجوية العراقي وذلك على سبيل الإعارة لعام واحد من ناديه المريخ.

وقدم اللاعب الذي يلقب بالعقرب مستويات متميزة مع المريخ وحققه معه العديد من الإنجازات على رأسها الفوز ببطولتي الدوري عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩ وبطولة الكأس عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨ كما قاد الفريق إلى الدور نصف النهائي في البطولة الأفريقية للعام ٢٠١٥ قبل أن يعود ويسهم مع زملائه في الوصول إلى الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من البطولة العربية.

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وحاز اللاعب المنتقل حديثاً لزعيم الكرة العُمانية على العديد من الجوائز الشخصية خلال مسيرته المحلية كما أنه احتل المرتبة الثانيه في الهدافين على مستوى القارة الأفريقية في العام ٢٠١٥ بعد أن أحرز ٦ أهداف في البطولة الأفريقية وقتها.

ويعرف بكرى المدينة كمهاجم له اسمه ووزنه في القارتين الأفريقية والعربية وهو الأمر الذي جعل نادي ظفار يتحرك بكل قوة لأجل كسب خدماته ودعم الفريق به تاهباً للاستحقاقات القادمة.

ويتمتع اللاعب بمقدارت ومهارات كبيرة كما يجيد اللعب في أكثر من وظيفة داخل الملعب.

وكان المدرب التونسي يامن الزلفاني أوصى مجلس الإدارة بالتعاقد مع اللاعب بكرى المدينة بعد أن عاصره إبان فترة تواجده في نادي المريخ وعمله مديرا للفريق العام الماضي.