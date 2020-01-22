شكر الله عزالدين يدشن حفلات معرض الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دشن الفنان شكر الله عز الدين حفلات الدورة (37) لمعرض الخرطوم الدولي بحفل جماهيري كبير بالمسرح الخارجي للمعرض، قدم فيه باقة من أغنياته الجديدة. وعبر شكر الله عن سعادته بلقاء جمهوره في المعرض، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة، إن المشاركة في مثل هذه المناسبات تعتبر مصدر فخر لأي فنان، لأن الغناء لرواد معرض الخرطوم ليس كالغناء في أي مناسبة أخرى، خاصة وأن معرض الخرطوم الدولي يعود هذا العام في ظل عهد جديد تعيشه البلاد المادة السابقة أمجد حمزة يقدم أغنيات جديدة للكاردينال

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