أمجد حمزة يقدم أغنيات جديدة للكاردينال

الخليج 365 :

يستعد الشاعر والملحن الشاب أمجد حمزة لتقديم عدد من الأعمال الجديدة، من بينها أغنيات من كلمات رجل الأعمال، رئيس نادي الهلال، الشاعر أشرف سيد أحمد الكاردينال الذي سبق وأن قدم له أوبريت (عزة وطنا) الذي شارك في أدائه الفنانين عبد القادر سالم، عصام محمد نور، عاصم البنا، بلال موسى وإسماعيل حسب الدائم، كما قدم له بحسب صحيفة آخر لحظة، أوبريت (آه يا وطن) الذي شارك فيه مجموعة من الفنانين.