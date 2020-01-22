بعثة الهلال السوداني تصل زيمبابوي

الخليج 365 : وصل الهلال السوداني إلى زيمبابوي اليوم”الأربعاء” بقيادة رئيس البعثة سيف أبو كلابيش. وستغادر البعثة مساء اليوم إلى معقل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي في رحلة تستغرق”40″ دقيقة. وسيخوض الهلال تدريبه الأوّل غدًا”الخميس”، وسيختم التحضيرات مساء الجمعة. ويحّل الهلال السوداني السبت المقبل ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن المرحلة الخامسة من دور أبطال إفريقيا.

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