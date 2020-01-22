لجنة تسيير إتحاد المخابز بالخرطوم تُطالب بتدخل الحكومة لتقليل تكلفة إنتاج الخبز

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
طالبت لجنة تسيير اتحاد المخابز بتدخل حكومة ولاية الخرطوم لتقليل تكلفة الإنتاج الخبز.
وعقد والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد، اليوم “الأربعاء” اجتماعاً موسعاً ضم
الأمين العام لحكومة الولاية محمد مصطفى قسم الله، ومديري وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة ومدير هيئة أمن الولاية بالاضافة إلي وكيل النيابة الأعلى ومباحث شؤون المستهلك ولجنة تسير اتحاد المخابز وشعبة توزيع الدقيق لبحث مشكلة توفير الخبز وإنهاء ظاهرة الصفوف المُنتشرة أمام المخابز.
وناقش الاجتماع خطوات عاجلة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز، فيما طالبت لجنة تسيير اتحاد المخابز بتدخل الولاية لتقليل تكلفة الإنتاج ونوهت إلى أنها ارتفعت مؤخراً بصورة لافتة ساهمت فى توقف عدد من المخابز وخروجها من الخدمة كما طالبت اللجنة بتوفير الغاز باعتباره مدخل أساسي في صناعة الخبز.
ودعت لتذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية صناعة الخبز بالولاية.
من جانبه أكد عابدون سعى حكومتة لتوفير الخدمات الضرورية وقال إنها تأتى ضمن الأهداف الاستراتيجية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن، وأعلن عن دراسة لتوطين صناعة الخميرة محلياً وتكوين لجنة لإيجاد حلول جزرية لأزمة الخبز.
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