الجنيه السوداني يحقق ارتفاعاً طفيفاً في تداولات الأسواق الموازية

الخليج 365 : ارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار الامريكي في تداولات الأسواق الموازية اليوم “الأربعاء”، عقب هبوط حاد في اليومين الماضيين.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن أسعار بيع الدولار انخفضت في تداولات اليوم إلى (95.5) جنيهات، مقارنة بـ(98) جنيهاً يوم أمس، فيما سجل سعر الشراء (94) جنيهاً.

وأوضح عدد منهم لـ(باج نيوز)، أن أسعار بيع الريال السعودي بلغت (25.60) جنيهاً، وسعر الشراء (25.20) جنيهاً، بينما بلغ سعر بيع الدرهم الإماراتي (27.20) جنيهاً.

وأكدوا إستمرار حالة الإرتباك بالأسواق الموازية في تداولات البيع والشراء وتباين الأسعار من تاجر إلى آخر

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