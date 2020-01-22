النيابة تحقق مع نائب البشير في فساد اراض المدينة الرياضية

استجوبت نيابة مكافحة الفساد اليوم (الاربعاء)، نائب الرئيس الاسبق، علي عثمان محمد طه، في بلاغ تجاوزات وتعدي بشأن التصرف في اراضي المدينة الرياضية . وقالت النيابة في تعميم صحافي ان المتهم طلب امهاله حتى الجلسة المقبلة لتذكر تفاصيل نسبة لطول الفترة الزمنية التي مرت على الوقائع. وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بعريضة لنيابة مكافحة الفساد تتهم عددا من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات علي اراضي المدينة الرياضية وإستقطاع جزء منها لصالح منظمات وهيئات واحدى الجامعات.



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