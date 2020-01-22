مبارك المهدي يدعو لانتخابات مبكرة

الأربعاء 22 يناير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين دعا رئيس حزب الامة، مبارك المهدي، اذا فشلت الحكومة الانتقالية في معالجة الازمة الاقتصادية واحلال السلام، يجب البحث عن حكومة أكثر استقرارا من خلال اجراء انتخابات مبكرة.

وشدد المهدي في مؤتمر صحافي اليوم (الاربعاء) على ضرورة وحدة وطنية تجمع كل القوى السياسية لايجاد معالجات شاملة للاقتصاد. Advertisements وقال المهدي لن يحدث استقرار سياسي، بلا برنامج اقتصادي يعالج الازمات التي خلفها النظام المعزول. واقترح وضع برامج لتحجيم الطلب واعادة توظيف الدعم وخفض التضخم وتوحيد سعر الصرف، وسياسات نقدية لخفض العجز في الميزانية وترشيد الانفاق الحكومي. وتوقع المهدي زيادة العجز في ميزانية الدولة للعام الحالي 2020، ودعا إلى زيادة الايرادات العامة بتقليص مؤشر العجز. وقال أن الميزانية تحتاج إلى اعادة توظيف الدعم على الشرائح الفقيرة وتوسيع شبكات الامان الاجتماعي.

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